Son dakika: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
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Son dakika: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, dün 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Pişevika, Avdiyivka ve Zolotoye-3 bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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