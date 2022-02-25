Son Dakika | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Barış arayışlarına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış girişimleri konusunda teşekkür ediyoruz." - Haberler
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Son Dakika | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Barış arayışlarına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış girişimleri konusunda teşekkür ediyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar:

Son dakika politika haberi... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Barış arayışlarına son vermiyoruz.

ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Barış arayışlarına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış girişimleri konusunda teşekkür ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Ankara, Politika, Haberler

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