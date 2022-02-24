Son Dakika | Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı. - Haberler
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Son Dakika | Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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