Son Dakika | Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa