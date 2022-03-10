Son dakika! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. - Haberler

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Son dakika! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi.

AA - Güncel
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Son dakika! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba:

Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti"

AA / Güncel

Dmitro Kuleb, Güncel, Haberler

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