Son dakika! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi.
AA - Güncel
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Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Güncel