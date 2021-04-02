Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İngiliz mevkidaşı Raab ile sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü
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Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İngiliz mevkidaşı Raab ile sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İngiliz mevkidaşı Raab ile sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Son dakika gündem haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kuleba, Rusya'nın askeri gerginlikle birlikte dezenformasyonunu da artırdığını kaydetti.

Ukrayna'nın askeri provokasyon planları olduğuna dair Rus propagandasının devam ettiğini aktaran Kuleba, "Bu tamamen gerçek dışı. Ukrayna her zaman barış için uğraştı ve uğraşıyor." ifadesini kullandı.

Londra'nın, Rusya'nın hareketlerini dikkatlice izlediğini belirten Raab da İngiltere'nin Ukrayna'ya tam destek verdiğini söyledi.

Raab, Rusya'nın gerginliği büyük ölçüde tırmandırma girişiminin ciddi sonuçları olacağını belirtti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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