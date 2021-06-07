Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al-Muraikhi ile görüştü
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Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al-Muraikhi ile görüştü

Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al-Muraikhi ile görüştü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Al-Muraikhi'yi Ukrayna ve çevresindeki durum hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Al-Muraikhi'ye Kırım Platformu konusunda da bilgi verdiğini aktaran Ceppar, Katar'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü minnettar olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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Son Dakika | Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al-Muraikhi ile görüştü - Haberler
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