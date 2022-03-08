Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya'yı terör ülkesi ilan edin""Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşacağız"

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: " Rusya'yı terör ülkesi ilan edin"

"Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşacağız"

LONDRA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'na hitabında, " Rusya'yı terör ülkesi ilan edin" ifadelerini kullanarak, "Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşacağız" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının 13'üncü gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'na hitap etti. Zelenskiy, "Birleşik Krallık'ın tüm insanlarına, bir yurttaş olarak, bir başka büyük ülkenin devlet başkanı olarak sesleniyorum. Size 13 günlük savaştan bahsetmek istiyorum. Bizim başlatmadığımız ve istemediğimiz bir savaş. Elimizde olanı, bizim olanı, ülkemizi, Ukrayna'yı kaybetmek istemedik. Tıpkı Naziler sizin ülkenizle savaşmaya başladığında ülkenizi kaybetmediğiniz gibi" dedi.

"Saldırıya uğradığımızdan bu yana uyuyamıyoruz"

Zelenskiy, "13 gün önce sabah saat 04.00'de füzeler tarafından saldırıya uğradığımızdan bu yana uyuyamıyoruz. Saldırının 2'inci gününde hava saldırılarıyla savaştık. Rus güçleri bizi caydırmaya çalıştı ancak mücadelemize devam ettik. Halkımız sonuna kadar rakiple savaşacaktır" dedi.

"Rus roketi İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin binlerce insanı öldürdüğü yer olan Babi Yar'a düştü"

Savaşın 3'üncü gününe kadar hangi Rusların vicdanlı hangilerinin canavar olduğunu görebildiklerini ifade eden Zelenskiy, "5'inci günde bize yönelik terör, çocuklara, şehirlere, hatta hastanelere doğru yöneldi. Bu da bizi yıldırmadı. 6'ncı günde, Rus roketi İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin binlerce insanı öldürdüğü yer olan Babi Yar'a düştü. 8'inci günde Rusların nükleer santrale saldırdığını gördük. Bunun herkese yapılmış bir saldırı olduğunun anlaşılması gerekiyor" dedi.

Saldırıların 9'uncu gününde NATO'nun uçuşa yasak bölgeyi oluşturmaya yardımcı olamayacağını anladığını söyleyen Zelenskiy, 11'inci günden bu yana hastanelerin yanı sıra çocuklar ve vatandaşların darp edildiğini, saldırılar sırasında çocukların öldürüldüğünü açıkladı.

" Rusya'yı terör ülkesi ilan edin"

Zelenskiy, İngiltere ve diğer ülkelerden Rusya'ya karşı yaptırımların artırılmasını hatta Rusya'nın terör ülkesi ilan edilmesini isteyerek, "Dünyanın en büyük ordularından biriyle savaşmak zorunda olmamıza rağmen insanları kurtaran bir ülkeyiz, helikopterlerle, roketlerle savaşmak zorundayız. Pes etmeyeceğiz ve kaybetmeyeceğiz. Denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşacağız" dedi. Zelenskiy, "Medeni ülkelerden yardım bekliyoruz. Lütfen Rusya'ya yönelik yaptırımların baskısını artırın ve lütfen bu ülkeyi terör ülkesi ilan edin" ifadelerini kullandı.

"Putin başarısız olana ve Ukrayna özgür olana kadar elimizden gelen her yöntemi uygulayacağız"

Hitabının ardından milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanan Zelenskiy'nin ardından Avam Kamarası'nda söz alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Meclis daha önce hiç böyle bir konuşma dinlememişti. Şimdi Rus saldırıları altında olan büyük bir Avrupa başkenti, haklı savunmasıyla bu meclisteki herkesi harekete geçirdi. Şu anda Ukrayna'nın her yerinde insanlar hayatları ve ülkeleri için savaşıyorlar. İngiltere ve müttefiklerimiz, Ukraynalı dostlarımıza ihtiyaç duydukları silah ve malzemeleri tedarik etmek için baskı yapmaya kararlıdır. Vladimir Putin felaket girişiminde başarısız olana ve Ukrayna özgür olana kadar elimizden gelen her yöntemi uygulayacağız" dedi.

Avam Kamarası Sözcüsü Lindsay Hoyle yaptığı konuşmada, Zelenskiy'e hitabı için teşekkür ederek, "Bu birkaç hafta içinde Ukrayna'daki durumu defalarca tartıştık ve çözmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise yaptığı konuşmada, "Putin rejimini felce uğratmak için yurt içinde ve yurt dışında birlik olmak gerekiyor. İşçi Partisi, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Ukrayna'nın ve demokrasinin yanındadır" dedi.

Zelenskiy, Avam Kamarası'nda milletvekillerine hitap eden ilk yabancı lider oldu.