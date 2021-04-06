Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol"
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Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol"

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol'

Son dakika haberler... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol olduğunu belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol olduğunu belirtti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesinde, Donbas'taki artan gerginliği ve Rus ordusunun Ukrayna sınırlarındaki hareketliliğini ele aldı.

Zelenskiy, NATO üye ülkelerini Karadeniz'de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO Üyeliği Hareket Planı verilmesinin önemine dikkati çekti.

Ordu ve savunma sektöründe reform yapmak konusunda kararlı olduklarını belirten Zelenskiy, "Ancak sadece reformlar Rusya'yı durdurmayacaktır. NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol." ifadelerini kaydetti.

Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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