Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeterli silahımız yok" ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeterli silahımız yok" ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,

Son dakika haberler: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeterli silahımız yok" ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeterli silahımız yok" ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Zelenskiy, Özgürlük, Ukrayna, Politika, Haberler

title