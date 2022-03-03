Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeterli silahımız yok" ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeterli silahımız yok" ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeterli silahımız yok" ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika