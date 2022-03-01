Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir"... - Haberler

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Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir"...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak,

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Haberler

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