Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir"...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika