Son dakika: Ukrayna'dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi - Haberler

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Son dakika: Ukrayna'dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Ukrayna'dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verdi. Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Özgürlük, Ukrayna, Silah, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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