Son dakika! Ukrayna'daki savaştan kaçan Türk tır şoförleri, 5 gündür Romanya sınırında - Haberler

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Son dakika! Ukrayna'daki savaştan kaçan Türk tır şoförleri, 5 gündür Romanya sınırında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Ukrayna'daki savaştan kaçan Türk tır şoförleri, 5 gündür Romanya sınırında

Son dakika haberi: Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye dönmeye çalışan Türk tır şoförleri, Romanya sınırında 5 gündür bekletildiklerini söyledi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye dönmeye çalışan Türk tır şoförleri, Romanya sınırında 5 gündür bekletildiklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Türkiye'ye dönmeye çalışan Türk tır şoförleri, Romanya sınırında mahsur kaldı. Uluslararası nakliyat işi nedeniyle Ukrayna'ya gelen tır şoförleri, ülkenin Odessa şehrinde Rusya'nın saldırıları nedeniyle dönüş gemisine binemediklerini ve Ukrayna-Romanya sınırındaki Orlivka Sınır Kapısında 5 gündür bekletildiklerini ifade etti.

Tır şoförlerinden Yunus Çakır, " Ukrayna'nın Odessa şehrinde, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türkiye'ye giden gemiye binemedik. Etrafımıza füzeler düştü, biz de Romanya sınırına geldik. Ancak sınırdan geçmek için Ukrayna gümrük yetkililerine ödeme yaptığımız halde geçişimize izin verilmiyor. Ukrayna-Romanya sınırdaki Orlivka Sınır Kapısında küçük araçların geçişine izin verilirken, biz Türk tır şoförleri 5 gündür bekletiliyoruz" ifadelerini kullandı. - ODESSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Romanya, Ukrayna, Türkiye, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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