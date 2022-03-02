Son dakika! Ukrayna'daki savaştan kaçan siviller endişeli ve evlerine dönmek istiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken savaştan kaçıp sınırı geçerek Polonya'ya sığınan siviller, savaşın bir an önce sona ermesini dileyip, evlerine geri dönmek istediklerini söyledi.

Ukrayna sınırını geçerek Korczowa sınır kapısı yakınlarındaki bir market deposuna otobüslerle getirilen ve gidecekleri yeri bilmeden endişe içinde bekleyen siviller, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Odessa'dan 3 gün süren bir yolculuğun ardından sınırı 3 yaşındaki oğluyla geçebilen anne, yollarda çok beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Odessa'da yaşadıkları bölgede iki askeri tesis olduğu için savaşın başlamasıyla bölgenin çok tehlikeli bir hal aldığını aktaran anne, şunları anlattı:

"Bu yüzden Odessa'nın diğer bir semtinde oturan anne babamın yaşadığı yere yerleştik. Burada nehre roket veya bomba düşmesinin ardından komşularımızın pencereleri kırıldı. Tehlikeli olduğunu düşündük. Bazı insanların bölgeyi terk ettiklerini gördük ve biz de onlarla hareket ettik. Oğlum 3 yaşında. Buraya Ukrayna vatandaşı olmayan eşimle birlikte geldik. Anne ve babam bizim evde. Bir an önce evime dönmek istiyorum."

"(Savaş) Asla inanamayacağınız çılgın bir hikaye gibi"

Odessa'da yaşayan ve üniversite öğrencisi kızını ziyarete gittiği sırada savaşın başladığını belirten anne ise yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Söylentiler nedeniyle ve komşularımızın kim olduğunu çok iyi bildiğimiz için az çok (savaşa) hazır olsak da asla inanamayacağınız çılgın bir hikaye gibi. Bu savaşın aslında 1991'de başladığını düşünüyorum. Bunca zaman Rusya, Ukrayna'nın güçlenmesini ve Avrupa yönünde gelişmesini engellemeye yönelik baskılarda bulundu. Lviv'den gelmemize rağmen sorun yaşamadık. Organizasyon mükemmeldi. Lviv'den Ukrayna sınırına otobüsle taşındık. Yardım etmeye hazır bir sürü insan vardı. Bizi karşılayan insanların tutumu çok iyiydi. Dürüst olmak gerekirse ağladım."

Lviv Politeknik Üniversitesinde eğitim gören 18 yaşındaki genç kız, "Yaklaşık 6 aydır ailemden ayrı Ukrayna'nın Lviv şehrinde yaşıyordum. Savaşın başlamasından iki gün önce annem ve babam yanıma geldi. Şu anda tabii ki çok üzgünüm. Babam şu an Odessa'da. Şehirde iyi bir atmosfer yok ve çok tehlikeli. Annemle Polonya'ya gelmek zorunda kaldık. Başka çaremiz yoktu. Evimize ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz ve endişeliyiz." ifadelerini kullandı.