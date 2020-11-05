Son dakika: Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 yeni koronavirüs vakası

05.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:31
Son dakika: Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 430 bin 467'ye ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 430 bin 467'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 193 artarak toplamda 7 bin 924'e çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 korona virüs vakası
Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 korona virüs vakası
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Son dakika dünya: Avrupa'da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı
Son dakika dünya: Avrupa'da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mehmet Topal Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:33:44. #1.15#
title