Son dakika: Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 430 bin 467'ye ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 430 bin 467'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 193 artarak toplamda 7 bin 924'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı