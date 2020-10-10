Son dakika! Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika! Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 yeni koronavirüs vakası

10.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:57
Son dakika! Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 yeni koronavirüs vakası

Son dakika habere göre Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 256 bin 266'ya ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 256 bin 266'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108 artarak toplamda 4 bin 887'ye çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aliia Raimbekova

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