Son dakika! Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 yeni koronavirüs vakası

Son dakika habere göre Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 256 bin 266'ya ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 728 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 256 bin 266'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108 artarak toplamda 4 bin 887'ye çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aliia Raimbekova