(KİEV)- Ukrayna'da Restoranda Yangın Çıktı- Yangın Tiyatro Binasına da Sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

(KİEV)- Ukrayna'da Restoranda Yangın Çıktı- Yangın Tiyatro Binasına da Sıçradı

09.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:19

- Ukrayna'da restoranda yangın çıktı Yangın tiyatro binasına da sıçradı Ukrayna'nın Poltova şehrindeki bir restoranda çıkan yangın, tarihi tiyatro binasına da sıçrayınca tiyatronun üst katı kullanılamaz duruma geldi.

- Ukrayna'da restoranda yangın çıktı

Yangın tiyatro binasına da sıçradı

KİEV - Ukrayna'nın Poltova şehrindeki bir restoranda çıkan yangın, tarihi tiyatro binasına da sıçrayınca tiyatronun üst katı kullanılamaz duruma geldi.

Ukrayna'nın Poltova şehrindeki Sobornotsiy caddesinde bulunan bir restoranın teras katında sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangın 1810 yılında yapılan tarihi Kotlyarevskiy Tiyatrosu'na da sıçraması sonucu tiyatronun üst katı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri 2 binada da devam eden yangına 44 personel ve 13 itfaiye aracıyla müdahale etti. Poltova Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, yangın ihbarının sabaha karşı 04.30 sularında alındığı ve itfaiye ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği bildirildi. Yangının çıkış saati itibariyle restoranda ve tiyatroda kimse olmadığı için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının sebebine yönelik başlatılan soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

(KİEV)- Ukrayna'da Restoranda Yangın Çıktı- Yangın Tiyatro Binasına da Sıçradı
(KİEV)- Ukrayna'da Restoranda Yangın Çıktı- Yangın Tiyatro Binasına da Sıçradı
(KİEV)- Ukrayna'da Restoranda Yangın Çıktı- Yangın Tiyatro Binasına da Sıçradı
(KİEV)- Ukrayna'da Restoranda Yangın Çıktı- Yangın Tiyatro Binasına da Sıçradı
(KİEV)- Ukrayna'da Restoranda Yangın Çıktı- Yangın Tiyatro Binasına da Sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN

İlgili Haberler

Çardakta başlayan yangın, camiye sıçradı
Çardakta başlayan yangın, camiye sıçradı
Kulübeden camiye sıçrayan yangın söndürüldü
Kulübeden camiye sıçrayan yangın söndürüldü
2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Samatta Ozan Tufan Sinan Gümüş Serdar Aziz Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (KİEV)- Ukrayna'da Restoranda Yangın Çıktı- Yangın Tiyatro Binasına da Sıçradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:19:02. #1.15#
title