Son dakika! Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok etti
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Son dakika! Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok etti

Bir son dakika haberine göre Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok ettiUkrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarında çıkan orman yangını bir köyü tamamen yok etti.

02.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:09

Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok etti

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarında çıkan orman yangını bir köyü tamamen yok etti. Bölgede iki köyde yangınların devam ettiği açıklandı.

Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarındaki Dvurechansky ormanında çıkan yangında bir köyün tamamen yok olduğu duyuruldu. Ormanda üç ayrı yangının devam ettiği, birinin kontrol altına alındığı ifade edilirken; bir köyün tamamen yok olduğu, iki köyde de yangının devam ettiği aktarıldı.

Yangına havadan da müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

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Son dakika! Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok etti

Kaynak: DHA

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