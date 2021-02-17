Son dakika... Ukrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı
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Son dakika... Ukrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı

17.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:31
Son dakika... Ukrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, 22 Şubat'tan itibaren bölgeler, salgının durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılacak.

Kovid-19'a karşı karantina uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı ülkede, bölgelerde vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanacak.

En hafif tedbirlerin uygulanacağı yeşil bölgede karantina kapsamında restoran ve kafeler 24.00'e kadar çalışabilirken, spor müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınabilecek.

En sert tedbirlerin uygulanacağı kırmızı bölgede ise alışveriş merkezi, restoran ve kafeler kapalı olacak, ilkokul ve kreşler hariç eğitim uzaktan devam edecek.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 286 Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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