Son dakika: Ukrayna'da kamu binalarına bomba ihbarı
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Son dakika: Ukrayna'da kamu binalarına bomba ihbarı

13.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:27
Son dakika: Ukrayna'da kamu binalarına bomba ihbarı

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'nın Odesa kentinde bazı anaokulları, mahkeme ve savcılık binaları, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Ukrayna'nın Odesa kentinde bazı anaokulları, mahkeme ve savcılık binaları, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Odesa'da 26 okul, bir mahkeme ve bir savcılığa yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından bomba imha ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Bomba ihbarının yapıldığı mahkemenin basın servisi, binada bulunanların tahliye edildiğini bildirdi. 

Polis tarafından yapılan açıklamada, kamuya ait binalarda arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


- Kiev

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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