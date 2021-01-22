Son Dakika | Ukrayna'da huzurevindeki yangında ölenler için yarın ulusal yas tutulacak
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Son Dakika | Ukrayna'da huzurevindeki yangında ölenler için yarın ulusal yas tutulacak

22.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:23
Son Dakika | Ukrayna'da huzurevindeki yangında ölenler için yarın ulusal yas tutulacak

Son dakika haber: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Harkov şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında ölen 15 kişi için 23 Ocak'ta ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Harkov şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında ölen 15 kişi için 23 Ocak'ta ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.

Zelenskiy, Harkov'da gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm bilgiler toplandıktan sonra yangına ilişkin hüküm verileceğini belirtti.

Huzurevinde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Zelenskiy, 23 Ocak'ta ulusal düzeyde yas günü ilan edecek bir kararnameyi imzalayacağını söyledi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında dün 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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