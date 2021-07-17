Son dakika: Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü

Son dakika: Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Nikolayevsk bölgesinde "Mİ-2" tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Nikolayevsk bölgesinde "Mİ-2" tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, "Mİ-2" tipi helikopter, Nikolayevsk bölgesindeki Zayve köyünün yakınlarında düştü.

Düşen helikopterin alev alması sonucu pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

Kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Zeynep Bastık Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 15:26:57. #1.15#

title