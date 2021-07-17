Son dakika: Ukrayna'da helikopter düştü: 2 ölü
Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Nikolayevsk bölgesinde "Mİ-2" tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Nikolayevsk bölgesinde "Mİ-2" tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, "Mİ-2" tipi helikopter, Nikolayevsk bölgesindeki Zayve köyünün yakınlarında düştü.
Düşen helikopterin alev alması sonucu pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.
Kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu