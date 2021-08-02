Son dakika: Ukrayna'da fırtınada bankta oturanların üstüne ağaç devrildi: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Ukrayna'da fırtınada bankta oturanların üstüne ağaç devrildi: 2 ölü

Son dakika: Ukrayna'da fırtınada bankta oturanların üstüne ağaç devrildi: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Lviv kentinde etkili olan fırtınada bir bankta oturanların üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Lviv kentinde etkili olan fırtınada bir bankta oturanların üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına can kaybına yol açtı. Ülkenin batısında bulunan Lviv kentinde 2 kişi yaşamını yitirdi. Lviv polisinin verdiği bilgiye göre fırtına esnasında bir parkta bankta oturan 20 yaşındaki bir genç ile 18 yaşındaki genç kadının üzerine ağaç devrildi. İki genç aldıkları darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle ülke genelinde onlarca ağaç devrilirken, çok sayıda evin de çatısı uçtu. Olumsuz hava koşulları yurt çapında elektrik kesintilerine de yol açtı. Devlet Olağanüstü Durumlar Dairesi ülke genelinde 529 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın henüz Ukrayna'yı terk etmediği uyarısında bulundu. - VARŞOVA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika: Ukrayna'da fırtınada bankta oturanların üstüne ağaç devrildi: 2 ölü
Son dakika: Ukrayna'da fırtınada bankta oturanların üstüne ağaç devrildi: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Ukrayna'da fırtınada bankta oturanların üstüne ağaç devrildi: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:46:06. #1.15#

title