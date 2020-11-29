Ukrayna Başbakanı Shmyhal "Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı
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Ukrayna Başbakanı Shmyhal "Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı

29.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:03
Ukrayna Başbakanı Shmyhal

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'in katılımıyla yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'in katılımıyla yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Etiler'de bir otelde düzenlenen toplantıya Shmyhal'in yanı sıra, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskyi, Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Kryklii, Ukrayna Ekonomi, Ticaret ve Tarım Kalkınma Bakanı İhor Petrashko, DEİK Başkanı Nail Olpak, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin katıldı. Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı'nın açılış oturumdan konuşan Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretin olduğunu belirterek, "Türkiye Ukrayna için sadece iş ortağı değil, önemli bir stratejik ortaktır ve bunun önemi çok yüksektir. Yüksek düzeyde yaptığımız toplantılarda bu kadar yoğun iş birliğimiz sadece politik değil ekonomik ve sektörel anlamda da kendisini gösteriyor. Ukrayna Türkiye ile birlikte büyümek istiyor, inanıyorum ki birlikte büyüyeceğiz. Pandemiye rağmen iki ülke gelişiyor ve pazarlarımız, ekonomilerimizde gelişiyor. Burada bulunan Türk işçilerinin temsilcileri biliyorlar ki, Ukrayna dijital hükümet yatırım kolaylığı, sağlık reformu gibi bir çok adım attı. Umarım bunun faydası olacak ve Türkiye'nin kamu özel iş birliği tecrübesinden Ukrayna faydalanacak. İki ülke arasında bir çok işbirliği yapılabilir, inşaat, enerji konusunda ve bir çok konuda birlikte iş yapabiliriz. İki ülkenin işbirliğinde önemli alanlar, tarım sektörü, enerji" şeklinde konuştu. Shmyhal, bugünkü toplantıdan çok samimi bir işbirliği çıkacağını belirtti.  

"GLOBALLEŞMEYİ ÇOK KONUŞTUĞUMUZ DÜNYADA GLOKALLEŞME KAVRAMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Öncelikle dijital teknolojilerle, yapay zeka hayatımızda düşündüğümüzden daha fazla yer aldı. Globalleşmeyi çok konuştuğumuz dünyada glokalleşme kavramıyla karşı karşıyayız. Rekabetçilikte ölçek ekonomisini konuşurduk ancak salgın bize tek kaynağa bağlı olmanın risklerini öğretti. Biz lojistikte uzaklık ve yakınlık kavramlarını konuşurduk. Pandemi bize 'ulaşılabilirlik' diye yeni bir kavram çıkardık. Bu çerçevede güven ve tedarik zincirinin hayatımızda çok daha fazla rol alacağını düşünüyoruz. Umarım bundan sonraki toplantılarda bu kavramlardan hareket ederiz" dedi. Açılış oturumun ardından toplantı telekonferans katılımcılarıyla birlikte basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Ukrayna Başbakanı Shmyhal 'Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
Ukrayna Başbakanı Shmyhal 'Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
Ukrayna Başbakanı Shmyhal 'Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
Ukrayna Başbakanı Shmyhal 'Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli KENARLI – Osman BAKIR

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