Son dakika... Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıdı
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Son dakika... Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıdı

Son dakika haberine göre Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıdı Uğur Okulları Denizli Kampüsü yeni adresinde öğrencilerini bekliyor Denizli'ye 25 Milyon TL'lik eğitim yatırımı Yeni yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıyan Uğur Okulları, yarım asrı aşkın...

12.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:33

Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıdı

Uğur Okulları Denizli Kampüsü yeni adresinde öğrencilerini bekliyor

Denizli'ye 25 Milyon TL'lik eğitim yatırımı

DENİZLİ - Yeni yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıyan Uğur Okulları, yarım asrı aşkın deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı ile öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uğur Okulları, bu yıl yeni adresi olan Denizli Bahçelievler'de açılan kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek Uğur Okulları Bahçelievler Denizli Kampüsü hakkında bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartlar hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız" şeklinde konuştu.

"1092 öğrenci kapasiteli Bahçelievler Denizli Kampüsü açılıyor"

Türkiye'nin 51 ilinde, 68'i kampüs 109 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturarak eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyleyen Kuleberoğlu, Denizli Kampüsünün 25 Milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğuna dile getirerek açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Uğur okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Bahçelievler Denizli Kampüsümüzü ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 12'nci sınıfa kadar eğitim verecek, 51 derslikli, 7 bin 700 metrekarelik kapalı alan, 6 bin 800 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 1092 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk" diye konuştu.

"Yeni normale hazırız"

Nevzat Kulaberoğlu, yeni normale hem fiziksel hem tedbir ve uygulamalar hem de eğitim süreçleri olarak hazır olduklarını da belirtti. Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını da kaydeden Kulaberoğlu; "Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alınacak ve takibi yapılacak. Artık okullar öğrencilere yalnızca bilgiyi aktardığımız yerler değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımız ile zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme avantajı sağlarken, yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi birlikte sunuyoruz. 3 yıldır okullarında aktif olarak kullandığı, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme- öğretme platformu Metodbox ile pandemi döneminde okulu eve taşıdı. Mühendislik ekibimiz ile ve yaklaşık 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam etti. Uğur Okulları bu yıl canlı derslerini de Metodbox'a taşıyarak bir ilki gerçekleştirecek. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutulacak ve canlı dersler SeeMeet'te yapılacak, bütünleşik öğrenme kendi platformları ile desteklenecek" dedi.

"Eğitim Değerlidir' felsefesi ile yaklaşımlarımızı kurguluyoruz"

Kurum olarak büyümeye ve gelişmeye devam ettiklerine de değinen Nevzat Kulaberoğlu, "Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırma hedefimiz ile yola devam ediyoruz. Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye'nin 51 iline yayılan her okulumuzda, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefe koyuyoruz" dedi.

"Eğitim yaklaşımlarında 5 dil 2 becerinin kazandırılması önemseniyor"

Köklü ve global bir eğitim kurumu olan Uğur Okullarının öğrencilerinin 21'inci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıkları dile getiren Kuleberoğlu, " Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılması önemsiyoruz. Bu kapsamdaki amacımız; birincisi anadil, yani Türkçemiz. Akademik başarının, ifade gücünün, sosyal diyalogların genel olarak hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Öncelikli olarak öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Gerek yaşamımızda gerek işimizde kullanmak durumunda olduğumuz bunca teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek, daha verimli kullanır, ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani 'öncelikle iyi insan olmak'. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: 'Sanat ve Spor' Sanatın ve sporun hayatımızın her anında olmasını istiyoruz. Uğur Okulları, yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kodlarla birlikte üreten öğrenciler olacaklar"

Aynı zamanda 11'inci sınıfa kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerindeki kodlama, robotik, animasyon, nesnelerin interneti ve oyun tasarımı ile öğrencilere dijital dünyanın kapılarını da araladıklarını kaydeden Kulaberoğlu; "Kodlama dersleri ile öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerini desteklenmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ortaokuldan itibaren kodlama ile kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik derslerini alacak ve kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olacaklar" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en iyi üniversitelerine öğrenci yetiştireceğiz"

Hedeflerinin öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu da aktaran Kulaberoğlu, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlayacaklarını söyledi. Kulaberoğlu, "Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek" şeklinde ifade etti.

"Yurt dışı eğitimde BAU Global pasaportu"

Son olarak da öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu; "Uğur Okulları olarak global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce'yi öğrencilerimize en iyi şekilde öğretiyoruz. Ayrıca bünyemizde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyorlar. BAU Global iletişim ağında yer alan 9 üniversite başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Son dakika... Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıdı

Kaynak: İHA

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