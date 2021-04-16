Son Dakika | Ugandalı bilim insanları, hayvan ölümlerine neden olan keneye karşı aşı geliştirdi
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Son Dakika | Ugandalı bilim insanları, hayvan ölümlerine neden olan keneye karşı aşı geliştirdi

Son Dakika | Ugandalı bilim insanları, hayvan ölümlerine neden olan keneye karşı aşı geliştirdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Afrika ülkesi Uganda'da bir grup bilim insanının keneye karşı aşı geliştirdiği bildirildi.

Afrika ülkesi Uganda'da bir grup bilim insanının keneye karşı aşı geliştirdiği bildirildi.

Uganda Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Makerere Üniversitesindeki 10 kişilik bilim adamı grubu, kahverengi kulak kenelerine karşı yürüttüğü aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi.

Aşıyı geliştiren doktorlardan oluşan ekibin lideri Dr. Margaret Saimo-Kahwa, 2005'ten beri aşı çalışmalarını yürüttükleri bilgisini paylaştı.

Aşı çalışmasının Başkanlık Bilim ve Teknoloji Girişimi tarafından desteklendiğini aktaran Saimo-Kahwa, aşı denemelerinin kahverengi kulak kenesine karşı yüzde 86 etkili olduğunu kaydetti.

Saimo-Kahwa, özellikle sığır, Afrika mandası ve antiloplarda görülen kenelere bağlı hastalıkların Uganda'daki hayvan ölümlerine yüzde 30 ile 70 arasında etki ettiğini, ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Makerere Üniversitesinin en önemli projeleri arasında gösterilen kene aşılarının ticari olarak bu yıl üretilmeye başlanması planlanıyor.

Hayvan ölümlerine neden olan keneler, Afrika'da Uganda'dan başka Doğu ve Güney Afrika ülkelerinde görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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