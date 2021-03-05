Son dakika: Uganda ve Mali, Kovid-19 aşılarını teslim aldı
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Son dakika: Uganda ve Mali, Kovid-19 aşılarını teslim aldı

05.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:06
Son dakika: Uganda ve Mali, Kovid-19 aşılarını teslim aldı

Son dakika haberi: Uganda ve Mali, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen Kovid-19 aşılarının ilk partisini teslim aldı.

Uganda ve Mali, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen Kovid-19 aşılarının ilk partisini teslim aldı.

Uganda Sağlık Bakanlığı, 864 bin AstraZeneca aşısının öncelikle sağlık, güvenlik personelleri ve öğretmenlere uygulanacağını duyurdu.

İkinci doz aşıları ilkinden 8 hafta sonra vuracağını açıklayan Uganda'da, şimdiye kadar 40 bin 426 Kovid-19 vakası ve 334 virüs kaynaklı ölüm kaydedildi.

Mali'ye 396 bin Kovid-19 aşısı ulaşırken, toplu aşılamanın nisan ayında başlayacağı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısı 8 bin 500'e yaklaştı, ölenlerin sayısı ise 357 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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