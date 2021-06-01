Son Dakika | Uganda'daki Viktorya Gölü'nün dibinde 16 yıldır 30 bin litre akaryakıt bekliyor
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Son Dakika | Uganda'daki Viktorya Gölü'nün dibinde 16 yıldır 30 bin litre akaryakıt bekliyor

Son Dakika | Uganda'daki Viktorya Gölü'nün dibinde 16 yıldır 30 bin litre akaryakıt bekliyor
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Uganda'da 16 yıl önce Viktorya Gölü'nde batan tren feribotunun taşıdığı akaryakıt tankerleri halen çıkarılmayı bekliyor.

Uganda'da 16 yıl önce Viktorya Gölü'nde batan tren feribotunun taşıdığı akaryakıt tankerleri halen çıkarılmayı bekliyor.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, 2005 yılında 30 bin litre akaryakıt taşıyan feribotun batması sonucu Viktorya Gölü'ne çöken tankerler patlama ve sızıntı tehlikesi nedeniyle halkta endişeye yol açıyor.

Ulusal Çevre Yönetimi İdaresi Direktörü Tom Okurut, daha önce tankerleri kaldırmanın yolunu denediklerini ancak başaramadıklarını, şu anda sızıntı olmadan akaryakıtı taşımaya uğraştıklarını söyledi.

Tankerlerin patlama ya da sızıntı halinde göldeki canlı hayatını tehlikeye atmasından korkuluyor.

"MV Kabalega" adını taşıyan tren feribotu, mayıs 2005'te başka bir feribotla çarpışmasının ardından göle saplanmıştı.

Dünyadaki ikinci büyük tatlı su gölü olan Viktorya'daki balıkçılık, halk için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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Son Dakika | Uganda'daki Viktorya Gölü'nün dibinde 16 yıldır 30 bin litre akaryakıt bekliyor - Haberler
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