Son Dakika | Uganda'da yeni hükümete 82 bakan atandı
Son dakika habere göre Uganda'da seçimleri kazanan Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yeni hükümette 82 bakan görevlendirdi.
Uganda'da seçimleri kazanan Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yeni hükümette 82 bakan görevlendirdi.
Kurulan hükümette 50 devlet bakanı ve 32 kabine bakanının görev yapacağı bildirildi.
Başbakanlık makamına eski Sağlık Bakanı Robinah Nabanja'yi atayan Musevini, eşi Janet Museveni'yi de Eğitim Bakanı olarak görevlendirdi.
Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı 76 yaşındaki ???????Museveni, 14 Ocak'taki seçimlerde 6. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak