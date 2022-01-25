Son dakika: Uganda'da selde 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: Uganda'da selde 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Uganda'da selde 5 kişi hayatını kaybetti
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Uganda'nın batısında sağanakların yol açtığı sel nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi sele kapılarak kayboldu.

Uganda'nın batısında sağanakların yol açtığı sel nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi sele kapılarak kayboldu.

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita, yaptığı açıklamada, Kisoro bölgesinde selin çok sayıda evin yıkılmasına yol açtığını belirtti.

Yağışla Mahabura Dağı'ndan gelen selin yıkıma yol açtığını kaydeden Nakasita, şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini dile getirdi.

Nakasita, yıkılan, taş ve çamurla kaplanan yollardan bazı bölgelere erişim sağlanamadığını kaydederek, sulara kapılarak kaybolan çok sayıda kişinin rapor edildiğini aktardı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Uganda, Sel, Güncel, Haber

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