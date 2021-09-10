Son dakika... Uganda'da Kovid-19 salgını nedeniyle çocuk işçi sayısı 2 kat arttı

Son dakika haber: Doğu Afrika ülkesi Uganda'da çocuk işçi sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 2 kat arttığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da çocuk işçi sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 2 kat arttığı bildirildi.

The Independent gazetesinin haberine göre, çocuk işçiler günde yaklaşık 1 dolara çalışıyor.

Salgın öncesi Uganda'da çocuk işçi oranı nüfusun yüzde 14'ü iken bu oranın 2 kat artarak yüzde 30'a çıktığı belirtildi.

Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle işçi bulmakta zorluk çeken işverenlerin çocukları istihdam ettiği kaydedildi.

Okulların salgın nedeniyle kapanmasıyla artan çocuk işçilerin daha çok kahve ve çay sektöründe çalıştırıldığına dikkat çekildi.

Uganda'da yaklaşık 1,7 milyon aile geçimini kahve sektöründen sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak