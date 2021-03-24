Son dakika: Uganda'da aslanları zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen 4 kişi yakalandı
Son dakika habere göre Doğu Afrika ülkesi Uganda'da polis, altı aslanı zehirledikten sonra parçaladıkları iddia edilen dört kişiyi gözaltına aldı.
Doğu Afrika ülkesi Uganda'da polis, altı aslanı zehirledikten sonra parçaladıkları iddia edilen dört kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, Kraliçe Elizabeth Milli Parkı'ndaki kaçak avcılar olduğu açıklandı.
Polis, zehirlenerek öldürülen aslanların baş, ayak ve kalpleri dahil organlarının kesilerek alındığını belirtti.
Uganda Yaban Hayatı Yönetimi, 19 Mart'ta altı aslanın parçalanmış halde bulunduğunu açıklamıştı.
Ülke genelindeki milli parklarda 400 aslan bulunuyor. 2018'de de 11 aslan zehirlenerek öldürülmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak