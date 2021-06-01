Son dakika! Uganda Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Wamala, aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı
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Son dakika! Uganda Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Wamala, aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika! Uganda Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Wamala, aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Afrika ülkesi Uganda'da 2019'dan bu yana kabinede Çalışma ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Katumba Wamala, aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Afrika ülkesi Uganda'da 2019'dan bu yana kabinede Çalışma ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Katumba Wamala, aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Bakan Wamala'nın aracına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda Wamala yaralanırken, araçta bulunan kızı ve şoförü hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaralı olan Wamala'nın aracında çok sayıda mermi izi dikkati çekti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Eski General Wamala, 2017 ile 2019 yılları arasında Uganda kabinesinde Devlet Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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