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Son Dakika: UEFA'dan Fransa'ya corona virüs cevabı!

Fransa hükümeti, corona virüs nedeniyle lig maçlarının bu sezon oynanmayacağını açıklarken UEFA'dan konuyla ilgili cevap geldi.

Son Dakika: UEFA'dan Fransa'ya corona virüs cevabı!
29.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:27

Fransa hükümeti, corona virüs nedeniyle lig maçlarının bu sezon oynanmayacağını açıklarken UEFA'dan konuyla ilgili cevap geldi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Armand Duka, "Bence PSG ve Lyon, bu sezon kalan Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacak. Fransa hükümeti Ligue 1'i durdurabilir ama Avrupa kupalarını durduramaz." sözlerini kullandı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının bu sezon tamamlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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