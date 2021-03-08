Son dakika... Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar
08.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:32
Son dakika haberi: MARDİN'in Derik ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
MARDİN'in Derik ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde yaşayan Hasip Açılan, uçurumda mahsur kalan keçisinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları 2 saatlik çalışmayla 50 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti. Keçisinin kurtarılmasına sevinen Açılan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı