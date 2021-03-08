Son dakika... Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar
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Son dakika... Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar

08.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:32
Son dakika... Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar

Son dakika haberi: MARDİN'in Derik ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde yaşayan Hasip Açılan, uçurumda mahsur kalan keçisinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları 2 saatlik çalışmayla 50 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti. Keçisinin kurtarılmasına sevinen Açılan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 

 


Son dakika... Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar
Son dakika... Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar
Son dakika... Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar
Son dakika... Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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