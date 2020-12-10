Son dakika! Uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika! Uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

10.12.2020 00:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:16
Son dakika! Uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberler... MERSİN'de iddiaya göre, alkol aldığı sırada uçuruma yuvarlanıp yaralanan Mustafa Ümit S. (56), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'de iddiaya göre, alkol aldığı sırada uçuruma yuvarlanıp yaralanan Mustafa Ümit S. (56), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çukurkeşlik mevkisinde yaşandı. Alkol aldığı iddia edilen Mustafa Ümit S., dengesini kaybederek, kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Mustafa Ümit S.'nin kayalıklardan düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Mustafa Ümit S.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden kurtarılan ve kafasında kırıklar olduğu belirlenen Mustafa Ümit S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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