Son dakika... Üçü çocuk 2'si yetişkin 5 kişilik ailenin aynı bisiklette tehlikeli yolculuğu
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Son dakika... Üçü çocuk 2'si yetişkin 5 kişilik ailenin aynı bisiklette tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Üçü çocuk 2'si yetişkin 5 kişilik ailenin aynı bisiklette tehlikeli yolculuğu Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrikli bisikleti adeta halk otobüsü gibi kullanan bir ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Üçü çocuk 2'si yetişkin 5 kişilik ailenin aynı bisiklette tehlikeli yolculuğu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrikli bisikleti adeta halk otobüsü gibi kullanan bir ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. 5 kişilik bir ailenin aynı elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuğu objektiflere bu şekilde yansıdı.

Nazilli'de kaydedilen görüntülerde karı-koca olduğu tahmin edilen iki yetişkin, çocuklardan ikisini elektrikli bisikletin önüne, birini de aralarına alarak yolda seyrediyor. Eski Sanayi'den çıkıp Hürriyet Caddesi'ne giriş yapan elektrikli bisikletin sürücüsü kameralar tarafından görüntülendiğini fark edince tepki gösterdi. Elektrikli bisikletin kullanıcısı şahıs daha sonra 5 kişinin seyahat ettiği bisikletin direksiyonunu Kıbrıs Caddesi'ne kırarak Uzun Çarşıya doğru seyrine devam etti. 3'ü çocuk ikisi yetişkin bir bisiklette 5 kişinin yolculuğu objektiflere bu şekilde yansıdı.

Son dakika... Üçü çocuk 2'si yetişkin 5 kişilik ailenin aynı bisiklette tehlikeli yolculuğu
Son dakika... Üçü çocuk 2'si yetişkin 5 kişilik ailenin aynı bisiklette tehlikeli yolculuğu
Son dakika... Üçü çocuk 2'si yetişkin 5 kişilik ailenin aynı bisiklette tehlikeli yolculuğu
Son dakika... Üçü çocuk 2'si yetişkin 5 kişilik ailenin aynı bisiklette tehlikeli yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR

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