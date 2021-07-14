Son dakika... UCİM'in "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyası devam ediyor

Bir son dakika haberine göre UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından başlatılan ve bu sene 4'üncüsü düzenlenen, Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası kapsamında "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyası devam ediyor.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından başlatılan ve bu sene 4'üncüsü düzenlenen, Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası kapsamında "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyası devam ediyor.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinden yapılan açıklamaya göre, kampanyada çocuk istismarı ile mücadelede ihtisas mahkemelerinin kurulması, Türkiye'nin her ilinde Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezlerinin kurulması, istismarcıların tutuklu yargılanması, çocuğun beyanının esas alındığı yargılamaların yapılması, çocuk koruma eğitiminin milli eğitim müfredatına eklenmesi, yargıda çocuğun üstün yararı ilkesinin etkili bir şekilde işlemesi hususlarına dikkat çekmek için UCİM Kayseri ailesi olarak yaklaşık 60 kişiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda UCİM Kayseri Çocuk İhmal ve İstismarı Önleme Merkezinin açılışı ile çalışmalar ve bir yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında katılanlara bilgi verildi.

Toplantı sonunda UCİM Kayseri koordinatörleri tarafından katılımcılara Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası kapsamında mavi kurdele takıldı.

UCİM Kayseri temsilcileri, toplumun her kesiminden kampanyaya destek istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya