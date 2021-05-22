Son dakika: Uçak kazasında ölen Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika: Uçak kazasında ölen Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Uçak kazasında ölen Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Attahiru ve 10 asker, toprağa verildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Attahiru ve 10 asker, toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Attahiru ve diğer 5 Müslüman asker için başkent Abuja'daki Ulusal Cami'deki cenaze namazına bakanlar, valiler, askerler, üst düzey yetkililer ve yüzlerce kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından Abuja'daki askeri mezarlıkta düzenlenen törenle askerler defnedildi.

Dün Abuja'dan yola çıkan askerin uçağın Kaduna'da düşmesi sonucunda aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru'nun da bulunduğu 11 asker hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Uçak kazasında ölen Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Uçak kazasında ölen Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Uçak kazasında ölen Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Uçak kazasında ölen Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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