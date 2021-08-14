Son dakika! Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
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Son dakika! Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş

Son dakika! Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Elazığlı pilot Serkan Mirzaoğlu'nun, yaklaşık 4 ay önce ailesi ile yaptığı görüşmede ölmesi durumunda Elazığ'da babasının yanına defnedilmek istediğini söylediği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Elazığlı pilot Serkan Mirzaoğlu'nun, yaklaşık 4 ay önce ailesi ile yaptığı görüşmede ölmesi durumunda Elazığ'da babasının yanına defnedilmek istediğini söylediği ortaya çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. Düşen uçakta Elazığlı 2 çocuk babası Serkan Mirzaoğlu da hayatını kaybetti. Mirzaoğlu'nun Elazığ merkez Akpınar Mahallesi'nde bulunan annesi Havva Mirzaoğlu'na oğlunun ölüm haberi, Vali Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık ve İl Müftüsü Selami Aydın tarafından verildi.

Çıkan yangınları söndürmek amacıyla yangın söndürme uçağının kazası neticesinde 5 Rus vatandaşı ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Pilotlardan Serkan Mirzaoğlu Elazığlı, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Annesi Havva teyzemiz kız kardeşi ve erkek kardeşi taziye için gelmişlerdi. Biz de taziye için geldik. Pilotumuz babasını kaybetmiş. Babasına da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Olayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Cenaze ile ilgili işlemler Adana Adli Tıp Kurumunda onlar da bundan sonraki süreçte faaliyetlerini yürütecek. Gördük ki insanımız tüm acılarda bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma örneği gösteriyor. Bugün de burada akşam saatlerinde komşuları ve arkadaşları annesini yalnız bırakmamışlar. Ben kazada hayatını kaybeden pilotumuza ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"EĞER ÖLÜRSEM BENİ BABAMIN YANINA GÖMÜN" DEMİŞ

Mirzaoğlu'nun annesinin bir cümle kullandığını kaydeden Vali Yırık, "Bundan 4 ay önce kadar 'eğer ben hayatımı kaybedersem bir gün öldüğümde beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye bir vasiyette bulunmuş. Vasiyeti gereği Elazığ'ımızda babasının yanına defnedilecek. İki çocuğu var bundan sonra kalanlarına Rabbim sabır versin" diye konuştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Hamdin Kılıç - Erkan Bay/İHA)

Son dakika! Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Son dakika! Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Son dakika! Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Son dakika! Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Son dakika! Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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