Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı

Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de iki ayrı hastanede tedavi gören bebeklerden birisi İstanbul'a diğeri ise Ankara'ya hava ambulansları ile nakledildi.

İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın! Pazartesi sağanak yağış geliyor
İstanbullular şemsiyeleri hazırlayın! Pazartesi sağanak yağış geliyor

Kayseri'de iki ayrı hastanede tedavi gören bebeklerden birisi İstanbul'a diğeri ise Ankara'ya hava ambulansları ile nakledildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çamsakura tedavisi gören bir bebek kente gelen uçak ambulans ile İstanbul'a nakledildi. Ayrıca ERÜ Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hipopblastik sol kalp hastası erkek bir bebek ise Ankara Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi'ne uçak ambulans ile nakledildi. - KAYSERİ

Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Ryan Babel Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 17:21:44. #1.14#

title