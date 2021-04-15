Son Dakika | Üç ilçede düzenlenen sahte parfüm operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da üç ilçede belirlenen adreslere yönelik operasyonda 21 bin 439 sahte parfüm ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da üç ilçede belirlenen adreslere yönelik operasyonda 21 bin 439 sahte parfüm ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan'da Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler'deki 5 adreste merdiven altı olarak tabir edilen, sağlıksız ortamlarda sahte parfüm imalatı yapıldığı ve piyasaya sunulduğunu tespit etti.

Adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, piyasa değeri toplam 18 milyon 452 bin 960 lira olan, 21 bin 439 satışa hazır doldurulmuş parfüm, 462 bin 742 parfüm kutusu, parfüm kapağı, boş parfüm şişesi, parfüm valfi, etiketleri, ambalaj kutusu, 25 litre doluma hazır parfüm sıvısı, parfüm yapımında kullanılan 8 makine ele geçirdi.

Ekipler, şüpheliler H.B, M.E.T, H.D, H.E. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar