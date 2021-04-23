Son dakika... Tuzla'nın Özel Çocukları 23 Nisan'da Ünlü Fenomenlerle buluştu
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Son dakika... Tuzla'nın Özel Çocukları 23 Nisan'da Ünlü Fenomenlerle buluştu

Son dakika... Tuzla'nın Özel Çocukları 23 Nisan'da Ünlü Fenomenlerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk fenomen akademisi olan Boom Club'a katılan, Mehmet Javeed, Yiğit Resmi, Sametizs, Aysude Resmi, Barış Resmi, Öznur Garip, Erenizx ve Yeşim Resmi hesaplarının sahibi gençler, Tuzla'da yaşayan ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu ile Aileyi...

Türkiye'nin ilk fenomen akademisi olan Boom Club'a katılan, Mehmet Javeed, Yiğit Resmi, Sametizs, Aysude Resmi, Barış Resmi, Öznur Garip, Erenizx ve Yeşim Resmi hesaplarının sahibi gençler, Tuzla'da yaşayan ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu ile Aileyi Güçlendirme Komisyonu tarafından takip edilen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar. Sosyal medya fenomenleri ile çocukların bir araya gelmesi keyifli anlara sahne oldu.

Türkiye'nin ilk fenomen akademisi olan Boom Club'a katılan ve toplam takipçi sayıları 18 milyona ulaşan 8 fenomen, Tuzla'da yaşayan ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu ile Aileyi Güçlendirme Komisyonu tarafından takip edilen çocukların evlerine konuk oldular. Mehmet Javeed, Yiğit Resmi, Sametizs, Aysude Resmi, Barış Resmi, Öznur Garip, Erenizx ve Yeşim Resmi hesaplarının sahibi gençler Tuzla programına, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret ederek başladılar. Çarşıyı gezen fenomenler, Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan Değişen Oyuncak Atölyesi'nde bulunan çocuklar ile oyunlar oynadılar. Gönül Elleri Çarşısı'nın çalışmaları hakkında bilgi alan fenomenler, Gönül Elleri Çarşısı tarafından takip edilen çocuklar ile buluştular. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda fenomenler, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak hediye verdiler. Sosyal medya fenomenleri ile çocukların bir araya gelmesi keyifli anlara sahne oldu.

"Çocukları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz"

23 Nisan dolayısıyla Tuzla'da yaşayan çocukları ziyaret eden sosyal medya fenomeni Yiğitcan Çakmak," 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kardeşlerimize hediyeler dağıttık. Şu anda onları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Bugün bizler için çok özel bir gündü. Hem ulusal egemenliğimizi paylaştığımız hem de çocuklarımızın bayramı olan bir gün. Çocukları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

"Çocuklara bir şey katabilmişsek bu beni çok mutlu eder"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Aysude Örnek," Ben çocukları çok seviyorum. Onları bugün mutlu etmek beni de mutlu etti. Onların o gülümsemesini görmek, onlarla sohbet etmek, dertlerini dinlemek, aslında daha çok zaman geçirmek isterdim ama maalesef pandemiden dolayı çok fazla zaman geçiremedik. Onlara bir şey katabildiysek bu beni çok mutlu eder. Biz Boom Club üyeleri olarak böyle sosyal sorumluluk projelerine yatkınız. Tuzla Belediyesi'de bize böyle imkan sundu. Çocukları tespit ettiler. Bize oyuncak verdiler. Biz de onları çocuklara dağıttık. Tuzla Belediyesine ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Son dakika... Tuzla'nın Özel Çocukları 23 Nisan'da Ünlü Fenomenlerle buluştu
Son dakika... Tuzla'nın Özel Çocukları 23 Nisan'da Ünlü Fenomenlerle buluştu
Son dakika... Tuzla'nın Özel Çocukları 23 Nisan'da Ünlü Fenomenlerle buluştu
Son dakika... Tuzla'nın Özel Çocukları 23 Nisan'da Ünlü Fenomenlerle buluştu
Son dakika... Tuzla'nın Özel Çocukları 23 Nisan'da Ünlü Fenomenlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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