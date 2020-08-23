Son dakika... Tuzla Gölü'nden çıkardıkları tuz, alternatif geçim kaynakları Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan ve tuz tabakası oluşumu ile dikkat çeken Tuzla Gölü, yöre halkı için alternatif geçim kaynağı oldu.

KAYSERİ'de kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan ve tuz tabakası oluşumu ile dikkat çeken Tuzla Gölü, yöre halkı için alternatif geçim kaynağı oldu. Yaz aylarında yöre insanının gölden güçlükle çıkardığı tuzun çuvalı 30-40 TL'ye satılıyor.

Kayseri'ye yaklaşık 60 kilometre mesafede Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan, haziran-ekim döneminde yağışların azalması ve buharlaşmanın artmasıyla alanı daralan Tuzla Gölü, kesin korunacak hassas alanlar arasında. Endemik bitki ve kuş çeşitliliği ile ilgi gören göl, özellikle suyun çekildiği alanlarda 10-15 santimetre kalınlığındaki tuz tabakası oluşumuyla da dikkat çekiyor.

ALTERNATİF GEÇİM KAYNAĞIGöl, tuz varlığı ile bölge halkı için alternatif geçim kaynağı haline de gelmiş durumda. Sarıoğlan ilçesinde yaşayan Menderes Aklen (48), Birol Baydemir (53), Tarkan Baydemir (44), Şeref Akçamız (52) ve İlhan Gökkurt (58) yazın zor şartlarda gölden elde ettikleri tuzu satarak aile bütçelerine ek gelir sağlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla göle ulaşan 5 arkadaş, batmamak için kendi yöntemleriyle geliştirdikleri 'helik' adını verdikleri tahta ayakkabıları giyerek, göle giriyor. Gölden çıkarılan tuz, küreklerle plastik kızaklara konulup, kıyıya iple çekiliyor. Burada çuvallanan tuz traktörle götürülerek satılıyor. Gölden çıkarılan tuzun çuvalı 30 ile 40 TL arasında alıcı buluyor.'GİRİNCE BATTIM'Tarkan Baydemir, besicilik yaptığını; ancak yaz döneminde gölden çıkardığu tuzu satarak da ek gelir elde ettiğini söyledi. Baydemir, "Tuzu çamurda çıkarmak çok zor. Yaklaşık 100 metre Tuzla Gölü'nün içine giriyoruz. Buraya yalın ayak girilmez, batıyor. Tuzu çıkardıktan sonra traktöre koyuyoruz. Köylere götürüp, satıyoruz. Buradan çıkan tuz bir çok yiyecekte kullanılıyor. Tuz çıkarmak çok zor bir iş. Ben girince battım, çıkamadım. O nedenle geri tarafta tuzları getiren arkadaşlarıma yardım ediyorum" dedi.'TUZ ÇIKARMAK EN SON YAPILACAK İŞ'Menderes Aklen ise, tuz çıkarmanın çok zor olduğunu söyleyerek, "Burası bazı insanların geçim kaynağı oluyor. Tuz bol olduğu zaman buraya gelinip, tuz çıkarılıyor. Tuz çıkarmak için yaklaşık 300 metre mesafeye kadar giriyoruz. Burada günlük 1 kişi en fazla 10 torba tuz çıkarabilir. Burada belirli kısım tuz çıkarıyor. Tuz çıkarmak isteyenin helik ile yürüyebilmesi lazım. Burada doğru yürüme yapılmazsa batar" diye konuştu.

Kaynak: DHA