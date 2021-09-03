Son dakika... Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber: Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Tuzla'da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza saat 18: 30 sıralarında Tuzla D-100 karayolu yolu kantar mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre yolda ilerleyen 34 BZ 2576 plakalı Renault model hafif ticari aracın fren yapması üzerine arkadan gelen, 34 LCL 402 plakalı minibüs hafif ticari araca vurdu. Hafif ticari araç arkadan minibüsün vurmasının etkisiyle önünde trafik esnasında duran 34 MM 4355 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza polis ekiplerine haber verilemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Tuzla mevki İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu