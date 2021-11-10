Son dakika: TUZLA'DA KAZA 1 ÖLÜ 4 YARALI - Haberler
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Son dakika: TUZLA'DA KAZA 1 ÖLÜ 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mustafa ESEN İSTANBUL DHATuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapılan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Tuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapılan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Formula 1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk'ün kullandığı 34 BJC515 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: TUZLA'DA KAZA 1 ÖLÜ 4 YARALI

Son dakika: TUZLA'DA KAZA 1 ÖLÜ 4 YARALI

Son dakika: TUZLA'DA KAZA 1 ÖLÜ 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
TUZLA'DA KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI

TUZLA'DA KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI

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