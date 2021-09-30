İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
İstanbul Tuzla'daki bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulu ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine Tuzla Kartal Ataşehir Kadıköy Ümraniye itfiaye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri