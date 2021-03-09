Son dakika! Tüzel kişiler de sabit hat sorgulama hizmetinden faydalanacak
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Son dakika! Tüzel kişiler de sabit hat sorgulama hizmetinden faydalanacak

09.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:20
Son dakika! Tüzel kişiler de sabit hat sorgulama hizmetinden faydalanacak

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tüzel kişiler adına açılan hatları, borç ve alacak bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenme imkanı sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tüzel kişiler adına açılan hatları, borç ve alacak bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenme imkanı sağlandığını bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mobil ile sabit hatlarda, borç ve alacak bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "borç alacak ve iade sorgulama" hizmetini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bu sayede vatandaşların adlarına açılan hatları, borç ve alacak bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenme imkanı kazandığını belirten Sayan, bu hizmeti tüzel kişiliklerin de kullanabilmesi için yaptıkları çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Sayan, artık tüzel kişilerin de "sabit hat sorgulama" hizmetinden faydalanabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Rıza dışı bir abonelik varsa önlem alınabilecek. 'turkiye.gov.tr/bilgi-teknoloji' linkinden bu yeni hizmete ulaşarak münferiden yetkilisi olduğunuz şirketin vergi kimlik numarasına kayıtlı tüm sabit telefon ve internet hatlarını görüntüleyebilirsiniz. DijitalTürkiye için hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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