Son Dakika | Tütüncü'den çocuklara maske ve mesafe uyarısı
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Son Dakika | Tütüncü'den çocuklara maske ve mesafe uyarısı

Son dakika habere göre Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sokakta bisiklet süren çocuklara, yeni tip Korona virüs(Kovid-19) salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve ellerini de bol bol yıkamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Son Dakika | Tütüncü'den çocuklara maske ve mesafe uyarısı
17.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:11

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sokakta bisiklet süren çocuklara, yeni tip Korona virüs(Kovid-19) salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve ellerini de bol bol yıkamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ayanoğlu Mahalle Muhtarı Tevrat Akgöz'ü ziyaret etti. Mahalleye yapılan ve yapılacak olan yatırımların konuşulduğu ziyaret sırasında Başkan Tütüncü, muhtarın doğum gününü de kutladı.

Muhtarlık çıkışı sokakta bisiklet süren çocuklarla bir süre sohbet eden Tütüncü, tüm dünyanın büyük bir mücadele verdiği korona virüs salgınına karşı alınan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Başkan Tütüncü, "Çocuklar uzaktan eğitim nasıl gidiyor." diye sordu. Çocuklardan güzel ve olumlu cevaplar alan Tütüncü, "Pandemi sürecinde sakın derslerinizi ihmal etmeyin. Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitimlerini takip edin. Bu zamanları iyi değerlendirin. Derslerinizi çalışın, oyun oynayın, ama en önemlisi bol bol kitap okuyun" öğütlerinde bulundu.Tütüncü, samimi sohbetin ardından, çocuklara satranç hediye etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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