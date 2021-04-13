Son dakika! Tütüncü'den çocuklara çok amaçlı salon

Son dakika haberleri... Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Perihan-Esat Aral Ortaokulu ile Varsak Şelale Ortaokuluna 'çok amaçlı salon' yaptırdı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Perihan-Esat Aral Ortaokulu ile Varsak Şelale Ortaokuluna 'çok amaçlı salon' yaptırdı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün iki okula sözü olan ve inşası tamamlanan çok amaçlı salonlar hizmete hazır. Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerini yapabileceği çok amaçlı salonlar, Antalya Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında Perihan-Esat Aral Ortaokulu ile Varsak Şelale Ortaokulu bahçelerine inşa edildi.

"Tütüncü çok amaçlı salonu gezdi"

Başkan Hakan Tütüncü, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Perihan-Esat Aral Ortaokulu'na kazandırılan çok amaçlı salonda incelemede bulundu.Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada ilçedeki okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesine ve öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim almasına önem veren bir belediye olduklarını söyledi.

"Eğitime katkımız devam edecek"

Eğitime yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapıldığının altını çizen Tütüncü, "Çocuklarımızın çok daha iyi okullarda, ortamlarda okumasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan okullarımızın niteliğini yükseltme, fizik imkanlarını arttırma gibi çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu yıl 2 tane okulumuza çok amaçlı salon kazandırdık. Salonlardan bir tanesini, Varsak Şelale Ortaokulumuza, bir diğerini de Perihan Esat Aral Ortaokulumuza inşa ettik. Bu salonların, öğrencilerimizin sosyalleşmesine, sosyal etkinliklerini en güzel şekilde yapması, onların farklı bir sosyo- kültürel ortama hazırlanması noktasında çok önemli katkıları olacak. Eğitime katkımız devam edecek. Okullarımıza yeni salonlar yapmaya, yeni imkanları öğrencilerimize sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çocuklara kapalı alanda etkinlik yapma imkanı"

Perihan Esat Aral Ortaokulu'nun bahçesinde 150 metrekare alana yapılan salon aynı anda 80 öğrenciye hizmet verecek. Salonun yanına kantin binası da yapıldı. Varsak Şelale Ortaokulu'nun bahçesindeki 120 metre karelik alana inşa edilen eğitim salonunu ise 75 öğrenci kapasitesi bulunuyor.

"Eğitime destek"

Geçtiğimiz yıl General Şadi Çetinkaya Ortaokulu'nun bahçesine çok amaçlı salon kazandıran Kepez Belediyesi, 31 okulda bilişim sınıfı kurarken, 4 okula da çadır tarzı spor salonu inşa etti.Okulların bakım onarımından, bahçe düzenlemesine, spor malzemesinden kütüphaneye kadar ihtiyaçlarını karşılayan Kepez Belediyesi, arsalarının Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ederek ve okul alanlarındaki mülkiyet ile imara ilişkin sorunları çözerek, ilçeye 130'dan fazla okul binasının yapılmasını sağladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı