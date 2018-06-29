Tutukluyken HDP'den Milletvekili Seçilen Leyla Güven Tahliye Edildi

Hakkari'de HDP'den milletvekili seçilen DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in tahliye edilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru sonuçlandı. Mahkeme Güven'in "derhal salıverilmesi"ne karar verdi.

AFRİN OPERASYONUNA GÖSTERDİĞİ TEPKİDEN TUTUKLANMIŞTI

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Afrin operasyonuna gösterdiği tepki, yaptığı açıklamalar ve DTK çalışmaları nedeniyle 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

9 günlük gözaltı süresi ardından 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

"DERHAL SALIVERİLMESİNE" KARAR VERİLDİ

Güven, 24 Haziran'da yapılan seçimlerde HDP'den Hakkari Milletvekili seçildi. Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, Güven'in tahliye edilmesine dönük Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, Güven'in "derhal salıverilmesi"ne karar verdi.